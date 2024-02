Alpine lança carro 'ousado' para deixar meio da tabela e segurar pilotos

A Alpine lançou nesta quarta-feira em sua fábrica em Enstone o carro para a temporada 2024 da Fórmula 1, classificado pela equipe como um projeto "ousado", e bastante modificado em relação ao ano passado. O diretor técnico da equipe, Matt Harman, disse no lançamento que "só o volante sobreviveu", em comparação com o modelo do ano passado. As mudanças começam com o bico, totalmente redesenhado, passam pelo reposicionamento de peças do motor para otimizar a distribuição de peso, e pela diminuição da massa da transmissão, o que também ajuda na aerodinâmica.

E eles precisavam mudar. A Alpine é a prova de que um ano pode fazer muita diferença na F1. Há 12 meses, eles estavam lançando seu carro em um grande evento em Londres, na Inglaterra, com a presença ilustre de Zinedine Zidane como embaixador da marca, e cheia de otimismo com a chegada de Pierre Gasly e a expectativa de lutar pelo quarto lugar no campeonato.

Agora, tudo o que se ouve vindo de Enstone é preocupante. Todo o comando da equipe foi trocado ao longo da temporada de 2023, e quem saiu fala em uma disputa por poder que estava tirando o time dos trilhos. Gasly e o companheiro Esteban Ocon, que comprovaram a teoria de que não trabalhariam tão bem juntos após anos de rivalidade e inimizade, estão de olho nas oportunidades do mercado de pilotos para 2025, sem muita confiança de que as coisas podem mudar na atual equipe. E o projeto de 2024 estaria atrasado.