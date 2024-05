Ex-atleta olímpico morre aos 30 anos em guerra na Ucrânia

Pela primeira vez desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, foi registrada a morte de um atleta olímpico.

O que aconteceu

Oleksandr Pielieshenko, de 30 anos, morreu em combate. O óbito foi anunciado pelo Federação Ucraniana de Levantamento de Peso nesta segunda-feira (6).

Pielieshenko estava com o exército ucraniano desde o início da guerra, segundo o Comitê Olímpico do país. O conflito segue ativo desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu parte do território da Ucrânia.