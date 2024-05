Filho de Arnold se encanta com Brasil, 'vira' Palmeiras e mira Hollywood

O filho de Arnold se derreteu por São Paulo logo no primeiro contato que teve com a cidade. Logo que desembarcou, ele foi em uma churrascaria e experimentou, em suas palavras, a melhor carne de sua vida. Joseph teve tratamento de superstar e também participou de uma gravação do programa The Noite, do SBT. Ao final do passeio, fez uma publicação agradecendo a recepção em território paulistano e enalteceu os fãs brasileiros.

Joseph Baena nos corredores do Expo Center Norte durante o Arnold Sports South America Imagem: Reprodução/Instagram/joebaena

É a minha primeira vez aqui no Brasil, em São Paulo. Estou muito animado por estar aqui, é um lugar maravilhoso. Comi a melhor carne da minha vida, a melhor comida. O que mais você pode querer? Pedimos picanha, tudo o que podíamos. Eu já tinha comido essa carne antes, mas não tão tradicional. Joseph Baena, ao UOL

Ele ainda encontrou uma brecha na agenda para ver o Palmeiras em ação no Allianz Parque — e deu sorte ao Alviverde. Ele foi ao estádio no segundo jogo da final do Paulistão, contra o Santos, e presenciou o título na casa verde. Torcedor do Bayern de Munique e do Los Angeles FC, ele indicou antes mesmo da partida que poderia "adotar" o Palestra como seu clube no Brasil: "Talvez seja o time brasileiro que eu torça".

Treino, câmera e ação

O filho de Arnold pode não ser atleta de bodybuilding, mas ostenta um shape que o credencia como modelo fitness. Ele estampou a edição de março de 2022 da revista Men's Health e faz sucesso recriando poses do pai, exibindo os músculos torneados nas redes sociais.