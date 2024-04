Prêmio em dinheiro por medalha é o fim do 'espírito olímpico'

Ao longo dos anos, o "espírito olímpico" mudou, mas parou diante do risco no chão que era a premiação em dinheiro.

Houve um tempo em que as Olimpíadas eram para amadores (não havia atletas da NBA, por exemplo), essa restrição caiu gradualmente, mas a competição seguiu sendo amadora.

Beatriz Ferreira, candidatíssima ao ouro em Paris, é um exemplo dessa evolução. Em 2016, ela estava suspensa no boxe porque alguém descobriu que um dia ela havia feito uma luta de muay thai sem capacete, logo profissional, algo totalmente proibido. Em 2024, só oito anos depois, vai disputar um cinturão mundial, profissional, dias antes de lutar a Olimpíada, com aval (e apoio) do movimento olímpico.

Ninguém acha que atleta não deva ganhar dinheiro, mas a lógica até aqui era que a Olimpíada é a exceção, o torneio que vale por si só. Novak Djokovic ganhou incríveis US$ 14,1 milhões em premiações no ano de 2016, mas chorou copiosamente, por minutos, de soluçar, quando foi eliminado da disputa por um ouro olímpico. Tinha ganhado todos os Grand Slams, em sequência, tinha o mundo a seus pés, mas não o título que o imortalizaria.

É assim nas modalidades mais ricas e nas nem tanto. Peguemos a mais clássica delas, o atletismo: ganhar um meeting de quarto escalão do circuito mundial, como o GP Brasil, vale 600 dólares. Vencer uma etapa de Diamond League, US$ 10 mil. A etapa final, US$ 30 mil. O Mundial, US$ 70 mil. Mas, na Olimpíada, a medalha bastava, e sempre valeu mais do que qualquer outro título.

Os melhores atletas do mundo, ao menos no atletismo, já são muito bem premiados. Na temporada 2022 Alison 'Piu' dos Santos ganhou pelo menos US$ 160 mil em premiações só dos torneios que ganhou, sem contar patrocinadores e bônus dos mais diversos.