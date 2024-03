Fabíola vive experiência de jogar com filha e quer pôr Recife na Superliga

Cidadã do mundo

Sem abandonar a carreira, Fabíola levou as filhas para onde fosse. Desde que Andressa nasceu, a mãe já jogou em Belo Horizonte (Minas), Brusque, São Paulo (Pinheiros), Osasco, Krasnodar (Rússia), Zurique (Suíça), Bauru (Sesi), Rio (Sesc/Flamengo) e Police (Polônia).

A hoje líbero começou a carreira cedo, aos 10 anos. Jogou no Volero, fez a base no Fluminense, e terminou a formação no Bradesco, em Osasco. No início da temporada, se juntou à mãe pela primeira vez como companheira dela, no "Campinas Vôlei", um projeto malsucedido do Instituto Tandara Caixeta, que não pagou ninguém e só durou o Campeonato Paulista.

"O vôlei que perde com isso, mas me deu a possibilidade de vir para Recife, continuar jogando com ela, ver ela crescer, trabalhar com outras pessoas. Mas é triste ainda acontecer isso. Aconteceu no Campinas, e tem outros times que estão nessa situação", lamenta Fabíola, sem citar nomes.

Paixão pelo vôlei

A breve história do Campinas foi marcada pela coqueluche que foi a reestreia de Jaqueline, que lotou o Taquaral. Recifense, a pernambucana foi convidada a também jogar pelo Recife Vôlei, mas não topou. Mesmo assim, o Geraldão tem ficado bem cheio para as partidas do time, com recorde de 3,2 mil pessoas na segunda divisão.