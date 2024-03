Eleição no COB é casca de banana em que Brasil olimpico não pode tropeçar

Existe uma casca de banana no caminho do Brasil até as Olimpíadas de Paris. Quem colocou ela lá foi o próprio Comitê Olímpico do Brasil (COB), que agora precisa fugir da tentação de escorregar nela.

As eleições serão somente no fim do ano e mesmo o registro de chapas só acontecerá depois dos Jogos Olímpicos. Mas uma regra exige que quem queira se candidatar a determinados cargos deixe os postos atuais até 27 de março.

Ontem (21), Marco La Porta entregou o cargo de vice-presidente do COB e Yane Marques renunciou à sua cadeira na Comissão de Atletas (CACOB), onde era presidente. Os dois serão candidatos na eleição presidencial, mas o caminho é longo até ser decidido se ambos tentarão a presidência, como concorrentes entre si, ou se vão juntar forças para tentar duelar contra o favorito Paulo Wanderley.