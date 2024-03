Maratona no RS promete R$ 230 mil a quem bater recorde de Vanderlei

A grana, e a possibilidade de brigar por vaga olímpica no último dia possível de classificação, fizeram com que a NB42K tenha recebido inscrição de quase toda a elite masculina do país, algo inédito nas últimas décadas. O pelotão de elite terá como destaque Paulo Roberto de Paula, que, aos 44 anos, correrá pela primeira vez uma maratona brasileira. Ele tem 2min09s51 como melhor da carreira e, se chegar perto disso, deverá carimbar passaporte a Paris.

Mas também estão inscritos José Marcio Leão (2h08min37s como personal best), Johnatas Cruz (2h10min43s), ambos para correr pela primeira vez uma maratona no Brasil, Ederson Vilela (2h12min32s), Justino Pedro da Silva (2h12min38s) e Edson Arruda (2h14min35), além dos veteranos Franck Caldeira (2h12min03s em 2012) e Giovani dos Santos (2h14min41s em 2016) e dois quenianos. Da elite masculina do país, a única grande ausência é Daniel Nascimento, confirmado na Maratona de Londres.

No feminino vale a mesma regra, mas o recorde é bem mais improvável. Será preciso superar o tempo de 2h31min21s feito pela queniana Rumokol Chepkanam, em São Paulo, em 2012. Nenhuma brasileira em atividade jamais correu abaixo disso. Caso o recorde seja batido tanto no masculino quanto no feminino, o bônus de R$ 100 mil será dividido. A mesma coisa se os feitos forem obtidos por brasileiros.

"Temos uma expectativa grande para a quebra do recorde na New Balance 42K Porto Alegre. Desenhamos um percurso que conta com apenas 19 metros de elevação acumulada. Berlim tem 73m. E, para incentivar ainda mais os atletas, estamos oferecendo uma das principais premiações de corridas de rua do país, o que tem incentivado atletas da elite a se inscreverem para participar da nossa prova", diz Claudio Soirefmann, sócio da Run Sports, empresa organizadora do evento.

A New Balance também mostra otimismo. "Temos o objetivo de que a New Balance 42K Porto Alegre seja uma das provas mais importantes e desejadas do calendário nacional, tanto para os atletas de elite como para todos que correm. O grande diferencial nesta direção é o seu percurso plano, fazendo com que seja uma prova rápida para todos que querem superar seus recordes pessoais", afirma Renato Elias, gerente de marketing da New Balance no Brasil.