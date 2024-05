Farmácia parceira do Grêmio é apontada culpada por doping de Thiago Braz

A Scienza Farma, de Porto Alegre, foi considerada pelo painel da AIU (Athetics Integrity Unit) como responsável por fornecer suplementos manipulados contaminados com Ostarina para o campeão olímpico Thiago Braz, que na terça-feira (28) recebeu uma suspensão de 16 meses por doping. A venda de Ostarina é proibida no Brasil e a Scienza não foi ouvida no processo.

A farmácia gaúcha é parceira do Grêmio e fornece "suplementos personalizados" aos jogadores do clube. Também atende "atletas respeitáveis" da Neymar Sport & Marketing, agência de Neymar pai, que cuida da carreira de Neymar Jr e de Thiago Braz. De oito suplementos da Scienza analisados, três continham Ostarina.

Procurada pela reportagem em duas ligações telefônicas no começo da tarde, a Scienza ficou de retornar os contatos com um posicionamento, o que não aconteceu até o fechamento deste texto. Já o Grêmio não quis comentar.