Título no Rio faz Calderano voltar a ser cabeça de chave na Olimpíada

O título do WTT Contender do Rio de Janeiro, conquistado no domingo (27), fez Hugo Calderano subir duas posições no ranking mundial do tênis de mesa e voltar a ocupar um posto de cabeça de chave nos Jogos Olímpicos de Paris.

O torneio não é dos mais importantes do circuito, mas rendeu 400 pontos ao brasileiro, que já havia vencido o WTT Contender de Muscat (Omã) em 2023 e sido finalista do WTT Champions de Icheon (Coreia do Sul), em abril, no maior resultado da carreira dele.

Agora Calderano tem 2.935 pontos, contra 2.886 de Yun-Ju Lin, de Taiwan, e 2.540 do alemão Patrick Franziska. O melhor não-chinês do ranking segue sendo Felix Lebrun, estrela francesa, em quinto, com 3.377 pontos.