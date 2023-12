O Brasil vai perder a vaga olímpica no adestramento conquistada pelos Jogos Pan-Americanos. Isso significa que, em vez de levar uma equipe com três conjuntos, e até um reserva, o país terá direito a um único representante, muito provavelmente João Victor Oliva. A situação é a mesma que já tirou a equipe brasileira de Tóquio-2020.

Entre os critérios de elegibilidade está que um país precisa ter três atletas diferentes com índice técnico até 31 de dezembro do ano anterior, alcançando o "Certificado de Capacidade do País". A regra existe para que a Olimpíada não tenha conjuntos com nível muito inferior a um piso, e para que o país que herdar a vaga tenha o primeiro semestre todo para se organizar.

O Brasil já tinha, desde antes do Pan, dois cavaleiros com índice técnico: João Victor e Renderson Oliveira (leia um perfil dele aqui). A busca por um terceiro classificado passava por um evento internacional de quatro estrelas promovido entre os dias 8 e 10 de dezembro, em Itu, no Haras Rocas do Vouga, da família Tavares de Almeida, que tem três filhos entre os concorrentes.