"Eu gosto muito de saltar, gosto muito de fazer paralelas também. Então eu tô bem feliz, bem orgulhosa de tudo que eu apresentei até agora. E eu acho que é isso, não tem outra palavra."

Ao fim da prova, a norte-americana fez sinal de reverência para Rebeca, mostrando admiração pela grande apresentação da brasileira. Sobre o gesto da adversária, a medalhista de ouro respondeu com um misto de timidez e alegria.

"Eu fico um pouco sem graça, né? Porque é em público. Mas é bem legal ver o quanto a gente torce uma pela outra, o quanto elas ficam felizes pelo nosso sucesso e a gente pelo sucesso delas também. Todo mundo entende como é difícil esse esporte e como a gente treina tanto pra chegar aqui e fazer o máximo", comentou Rebeca.

Preparação para Paris 2024

[Espero] estar feliz, muito saudável pra que eu consiga fazer o que eu estiver treinando. Chegar lá pra fazer o melho. Como eu falo, o resultado é consequência do que eu vou fazer na competição. Então, se eu estiver treinando bem e estiver com o corpo firme, se eu estiver com a cabeça boa, sei que eu vou chegar e fazer o melhor que eu tiver pra fazer ali.

Trabalho para se tornar uma das melhores do mundo