"A gente tem alguns prognósticos. Quatro classificações seria ruim, um aceitável ruim. Menos que isso é uma tragédia. Ideal seriam cinco ou seis. Mais de seis seria excelente. A gente trabalha muito com a comparação com o Pan de 2019. Se repetir, teremos seis vagas", diz Leonardo Macedo, um dos técnicos da seleção.

O Pan não é o único caminho até Paris, mas é o mais seguro. Depois, serão realizados dois Pré-Olímpicos Mundiais no ano que vem, mas pela falta de um ranking, as competições são abertas. A tendência é de chaves com muitos atletas para poucas vagas.

Em Santiago, guardadas as devidas proporções, já é assim. Todos os países puderam inscrever quantos atletas quisessem, com limite de um por categoria. O que deveria ser uma competição com oito atletas por chave se tornou uma com até 18 por categoria. O Brasil aproveitou e levou equipe completa: seis homens, e sete mulheres.

Com isso, o boxe tem mais atletas do que a sua cota para a Vila Pan-Americana, e por isso todo mundo está em um mesmo hotel fora da Vila. "É como se fosse um Campeonato Mundial, até o congresso técnico é dentro do hotel", explica Macedo. Foi nesse evento, hoje, que foi realizado o sorteio, e definida a ordem das lutas.

Na base da sorte

Keno Machado (até 92kg), por exemplo, escapou do tricampeão olímpico Julio Cesar La Cruz, cubano, que ficou do outro lado da chave. Wanderson Oliveira (71kg), bronze no Mundial deste ano, estreia contra um equatoriano que foi até as oitavas de final daquela competição, mas não pega, antes da final, nenhum rival de renome.