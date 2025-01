Que Neymar não tenha assistido à virada do Palmeiras contra o Santos

Tanto que, em uma dessas chegadas perigosas, conseguiu a falta que resultou no gol de Guilherme, após desvio na barreira.

Só que acontece que a falta de elenco cobrou caro do Peixe na etapa final.

O time de Pedro Caixinha jogou o segundo tempo com a língua de fora e, como os substitutos não estão à altura, o Alvinegro praiano passou a sofrer duplamente, tanto por falta de fôlego quanto por falta de técnica.

Aí o Palmeiras, com uma incrível paciência, construiu a até que merecida virada, com Thalys e com Richard Ríos, já nos acréscimos da partida.

Resultado que dá enorme choque de realidade na equipe da Baixada.

Afinal de contas, se quiser ser competitiva para a chegada de Neymar, o craque forjado na Vila não pode desembarcar desacompanhado.