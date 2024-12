'Antes e Depois': zagueiros 'gringos' que brilharam no futebol brasileiro

Nesta semana buscamos em nosso quase infindável acervo da seção "Que Fim Levou?" imagens de "Antes & Depois" de ex-zagueiros estrangeiros que brilharam no futebol brasileiro

A relação, com 14 ex-jogadores, traz, entre outros, o chileno Figueroa, considerado o melhor defensor da história do Sport Club Internacional, onde foi bicampeão brasileiro (1975 e 1976), além de ter conquistado cinco títulos do Campeonato Gaúcho, consecutivos, inclusive (1971/72/73/74/75).

É uma forma de manter viva a memória do esporte, mostrando dois momentos de cada um dos retratados, um em seu início de carreira, e outro quando esta já estava consolidada ou encerrada.