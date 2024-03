Apenas um brasileiro corre risco na fase de grupos da Libertadores

O sorteio da fase de grupos da Libertadores foi bem generoso com os times brasileiros.

O time que terá adversários mais duros, como escrevi ontem aqui, será o Palmeiras, que enfrentará o duro San Lorenzo (que conta com as fortes orações do Papa) e o Independiente Del Valle, um dos times mais organizados do continente.

Mas é óbvio que o Verdão, ainda assim, deve passar.