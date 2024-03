A impressão é que Carpini se deslumbrou com a Supercopa

Mas como pôde um técnico que começou voando no Morumbi ter caído tão bruscamente de rendimento?

Para mim, aparentemente, o treinador se deslumbrou com a conquista da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras.

Até então, Carpini vinha fazendo o simples e óbvio, mantendo o consistente legado deixado por Dorival Júnior.

Depois do título contra o Verdão parece que ele se soltou, começou a implementar algumas ideias contestáveis e deu no que deu.

Mas é claro que ainda existe salvação para o jovem técnico Tricolor.

Uma boa dose de humildade, retomando o que vinha dando certo com Dorival, pode fazer com que ele renasça no Clube da Fé.