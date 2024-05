Ganso, o homem que vive três segundos à frente do resto da humanidade

Esse Ganso exuberante joga ao lado de Marcelo. Não quer ir ao estádio ver Ganso? Vá ver Marcelo. Vale cada toque na bola. Vá mesmo sem torcer para o Fluminense. Vá ver o Fluminense quando o tricolor passar pela sua cidade. Veja o que como joga um time não posicional.

E, percebam, não estou nesse momento fazendo juízo de valor. Se é melhor ou pior do que o posicional. Estou apenas sugerindo ir ao estádio ver a movimentação em campo, sem os limites das lentes da TV e da direção de imagem.

A partida dessa quarta-feira 22 de maio foi contra o acanhado e desfalcado Sampaio Correa, do Maranhão, pela Copa do Brasil. Fácil, verdade. O Fluminense dominou de forma total. Houve contra-ataques do visitante, mas tudo parte do jogo que não pretende fingir ter a ilusão de que terá o controle. Não tem controle dado que o jogo é como a vida. Tem entrega, tem solidariedade e tem a vocação para atacar de forma tão coordenada quanto livre.

Como todo sistema contra-hegemônico, o Dinizismo enfrenta dificuldades.

Tem dias que nada dá certo, tem dias que as coisas ficam mornas, e tem dias que o jogo encaixa. Esse Fluminense que conquistou a América agora tem que lidar com o peso do sucesso, com a decodificação que os adversários fizeram de algumas ferramentas de seu método, com problemas de relacionamento que surgem com a afetação que as grandes conquistas oferecem a cada um dos envolvidos. São problemas novos. Os antigos diziam respeito a ser um jogo bonito e não ganhar nada e a ser um jogo ofensivo e ficar muito vulnerável.

O primeiro foi superado e o segundo é parte da estrutura do Dinizismo. É de fato uma forma de jogo mais vulnerável e a beleza, na minha opinião, vem da capacidade de se expor ao vulnerável e se reencontrar na solidariedade.