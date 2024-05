Carol Portaluppi revela distúrbio de imagem: 'É uma situação triste'

Durante muitos anos, Carol tinha uma imagem distorcida de si mesma. "Começava a achar o rosto gordo, o corpo não tava bom, que eu estava gorda. Uma imagem que não era real, um distúrbio de imagem", disse a modelo.

Em 2019, Carol usou as redes sociais para contar sobre os problemas que estava vivendo. "Antes de você comentar que eu estou linda na foto ou sobre minha barriga chapada, lê aqui: quando minha amiga(o), tirou essa foto, eu pesava 4 quilos a menos do que eu deveria, estava totalmente mal de cabeça, não estava uma magra saudável, fazia jejum de quase dois dias. Estou me abrindo assim, coisa que não faço, para vocês refletirem um pouco", escreveu Carol.

Carol revelou ainda que está sendo acompanhada por uma nutricionista e um psiquiatra, e que já está sentindo melhora no tratamento. "Estou conseguindo me manter tem bastante tempo. Sem nenhum tipo de recaída. Mas, com certeza, com o amadurecimento a gente aprende muita coisa. Consegue se entender melhor, mas ninguém, de qualquer idade, está livre de ter esse tipo de problema", finalizou.

Crises de epilepsia

Na mesma entrevista, Carol disse que quando estava com 22 anos passou a ter crises epiléticas. Na quarta vez, quando estava na academia, desmaiou. "Você tem um blackout, um apagão. E muita gente deve achar que pode morrer. De fato, se você bater a cabeça, você pode. Mas não pela crise. Fui a um neurologista, comecei a me tratar com remédios que vou tomar a minha vida toda", revelou.