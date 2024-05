Monique Evans mostra dia de noiva antes de casamento com Cacá Werneck

O casamento de R$ 800 mil está sendo planejado desde agosto do ano passado e teve mudanças até o último momento. "É um evento bem grande com várias pessoas influentes. Vai ser um festão, um casamento bem farto. Pessoal vai comer e beber muito", disseram as decoradoras Babi Campos e Michele Simas da cerimônia.

Decoração

Em razão da quantidade de convidados, as decoradoras precisaram rever alguns pontos da festa. Haverá dois pontos de buffet, extensa mesa de comida japonesa e também do open bar, entre outros.

A cerimônia começou a ser montada na terça-feira (14) e terá uma decoração clássica, nas cores branco e verde. De acordo com as decoradoras, as noivas queriam uma mistura entre o moderno e o rústico.