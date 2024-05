Cartolas de Flamengo e Botafogo se unem no chorororô

Mas voltemos.

A atitude da diretoria do Flamengo depois do empate contra o Bragantino foi de um constrangimento inédito. Esperneios e chiliques. Não sejam histéricos, como disse Leila Pereira a respeito do chororô por uma entrevista dada apenas a mulheres no começo do ano.

O filho bombadão de Tite, esse mesmo que foi flagrado curtindo postagens de cultuavam a violência contra a mulher e a transfobia, pode ser visto descontrolado em muitas e muitas imagens. Invade o campo, esbraveja, berra.

Que a arbitragem erre e seja ruim não é novidade. Que a chegada do VAR piorou tudo tampouco. Que haja interesses outros no futebol também não surpreende. Não houvesse interesses outros os jogadores não seriam comprados e vendidos no ritmo alucinado que são. Quando um dirigente trata seu time como um balcão de negócios é porque o esporte está perdendo para a comissão. O Cruzeiro acaba de ser revendido em contrato cheio de cláusulas sigilosas, e se esse assunto não o deixa de cabelo em pé, então não podem ser erros de arbitragem que vão te enfurecer.

E seria bastante infantil dizer que existe um time mais prejudicado e outro mais beneficiado. Todos são vítimas e todos são beneficiados em ocasiões aleatórias diante de uma arbitragem mal treinada, mal preparada, mal estruturada.

O futebol não precisa de gestão, precisa de paixão. Não precisa de CEOs, precisa de mulheres e homens que compreendam que esse jogo é um circuito de afetos que forma caráter, sujeitos e comunidades. Menos planilhas e mais amor. Menos cálculo e controle e mais solidariedade e criatividade. Menos chororô e mais entendimento.