Como o VAR piorou o que já não era bom

Quem viu alguns jogos da rodada inaugural do Brasileirão 2024 deve ter notado o denominador comum: a qualidade da arbitragem. Não foi bom não. Não foi nada bom. Erros e mais erros, com ou sem o apoio do VAR.

O VAR veio para ficar, dizem os defensores da ferramenta. Não tenho a menor dúvida disso. Mas esse determinismo não pode nos impedir de criticar.

Desde a sua chegada, trazendo a ilusão de que a injustiça no futebol iria acabar, o VAR coleciona erros. O VAR erra porque ele coloca o futebol do avesso: ele entra no jogo para analisar frames, imagens congeladas. E o futebol é filme e não fotografia.