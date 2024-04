Libertadores, Champions e outras contradições

E então chego ao Fluminense e ao que me encanta em Fernando Diniz.

Existe ali nas Laranjeiras um homem que tenta fazer diferente do que está sendo feito na Europa. Um cara que busca remar contra a maré. Um maluco adorável. Até o ano passado era acusado de inventar muito e não ganhar nada. Bem, isso passou. Agora é acusado de inventar e correr muitos riscos.

Contra o Colo Colo, o jogo teve momentos de "Deus nos acuda", mas querer tirar esses momentos do futebol é querer matá-lo.

O jogo proposto por Diniz é um jogo de relações. Trata de como os que estão em campo usam a bola para escrever uma história e dialogar. É cheio de imperfeições e é justamente essa a dimensão que mais me interessa: como fazemos para corrigir um erro? Que tipo de solidariedade vem de quem está ao nosso redor quando pisamos na bola? Como podemos, juntos, reverter essa situação complicada?

Tem volante na zaga, tem atacante na lateral, tem goleiro na toqueira, tem centroavante na defesa. É ligeiramente caótico, verdade. E eu adoro a beleza do caos muito mais do que o tédio da (fictícia) perfeição.

O Colo Colo poderia ter vencido a partida no Maracanã. Seria um resultado normal pelo que foi o jogo. O Fluminense ainda não deu contornos ao seu caos, outra verdade. O time está em construção: tem novos atores, tem novas opções. Começo de ano, times em formação. Tudo normal até aqui. Pode dar certo ou dar errado. Pode dar errado antes de dar certo. Mas, mais do que qualquer outra coisa, tem nas Laranjeiras um cara que está tentando fazer alguma coisa diferente e se opondo ao poder do futebol mundial. Pra mim, é mais valioso isso do que qualquer resultado isolado.