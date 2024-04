Filho de Lula expõe a plasticidade do machismo e o feminismo de ocasião

Tem muita gente surfando a onda feminista agora que acusações foram derramadas sobre o filho de Lula. Pessoas que não ligam para as mulheres e crianças exterminadas em Gaza. Que não acharam nada demais quando a ministra do empoderamento feminino de Israel diz estar orgulhosa do massacre. Que não veem o machismo e a misoginia nas ações das polícias nas favelas. Que não se comovem com as lágrimas das mães negras das periferias que todos os dias enterram seus filhos vítimas do genocídio silencioso praticado no Brasil.

O feminismo de conveniência é bastante praticado, mas ele não é de fato feminismo; é apenas hipocrisia fantasiada de luta social.

As redes sociais deram vida a uma categoria de pessoas que gosta de se comportar como o crítico da ausência da crítica. Uma espécie de pauteiro sem redação. O ombudsman da página em branco. O sujeito que passa pelos dias cobrando os outros a falarem sobre o que ele acredita que a pessoa deva falar. "Falou do filho do Bolsonaro e agora se cala sobre o filho do Lula", cutucam os pauteiros sem redação.

O machismo é o terreno mais fértil que une esquerda e direita nesse país. Aqueles que cobram que manifestemo-nos sobre tais e tais casos não estão preocupados com o preconceito nem com nossas vidas; estão ocupados em espezinhar o que acreditam ser uma contradição nas posições que tomamos. São os soldados dos apocalípses. Querem que mulheres se lasquem. Acham, no fundo, que se as acusações que recaem sobre o filho de Lula forem verdadeiras então é porque a mulher aprontou alguma coisa. Mas isso não falam em voz alta. A voz alta esses alecrins-dourados-feministas-de-ocasião usam apenas para cobrar mulheres mesmo.