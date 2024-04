Delírio de Textor é fruto de uso equivocado da Inteligência Artificial

Que um time tenha dono já é absurdo sobre o qual deveríamos nos revoltar. Mas parece que já naturalizamos a aberração. O estadunidense John Textor é o dono do glorioso Botafogo e está, desde o final do ano passado, inconformado com o fracasso de seu time no Brasileirão. Quer achar os culpados. Está atrás dos responsáveis pelo cinematográfico malogro.

Textor vinha dizendo que tinha provas a respeito de resultados suspeitos e de jogos que teriam sido entregues por jogadores rivais e essa semana revelou do que falava: segundo pesquisas alimentadas por IA, alguns de seus concorrentes teriam feito corpo mole em determinados jogos.

O CEO foi buscar com a inteligência artificial explicações para a derrocada botafoguense. Focou nos adversários e foi aí que ele errou. Se tivesse prestado atenção apenas ao jogo contra o Palmeiras, naquela virada histórica dentro do Nilton Santos, saberia que seu time estava emocionalmente abalado e que o resultado improvável deixou o elenco ainda mais destroçado. Um bom líder teria, naquele momento, montado uma sala de controle para lidar com a emergência e o risco. Nada estava perdido, mas os sinais se faziam presentes.