Dorival Junior se manifesta sobre Robinho e erra grosseiramente

Dorival, meu chapa, o que mais seria preciso acontecer para você matar no peito e dizer que houve um crime? Um crime grotesco, hediondo, pavoroso.

"Se houve um crime" fala o seguinte pra gente: olha, pode ser que não tenha acontecido nada, que a mulher seja uma aproveitadora, que isso tudo seja armação. Com essa frase desastrosa Dorival nos fere e ofende.

Quem tenta falar corretamente mantendo uma das mãos dadas ao parceiro criminoso vai falar besteira.

Dorival, palavras importam. Todas elas. As menores e as maiores. Vai se manifestar sobre um tema que não domina? Prepare-se adequadamente. Estude, leia, entenda, gaste um tempo nesse aprendizado. Ouça os áudios da reportagem do UOL. Se é difícil pensar na vítima como sujeito pleno faz o seguinte: imagine que Robinho e os parças estejam falando de alguém da sua família. Talvez esse exercício te ajude a elaborar uma manifestação decente.

Dorival tentou acertar depois de ficar tempo demais calado e errou feio.

"Ah, mas vocês querem que o cara se manifeste e quando ele abre a boca vocês criticam?" É. Não basta se manifestar. Precisa parar, se preparar, compreender, escolher as palavras. Precisa levar a sério o que está acontecendo. Precisa querer acertar.