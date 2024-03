CBF cala e afunda na lama do machismo, da misoginia e do racismo

Não aguentamos mais faixas, camisetas, hashtags e notas de repúdio. Não servem mais soluções de marketing para problemas sociais. Não venham remendar com esparadrapos as vísceras perfuradas.

E sobre Daniel Alves e Robinho? Vai vexatoriamente calar a respeito dos dois jogadores que por muitas vezes usaram a camisa amarela? Não tem um pronunciamento sobre as condenações? Nadinha? O mundo inteiro repercutindo as condenações e a absurda fiança supostamente paga por Neymar pai e a CBF fazendo o que melhor sabe fazer: a egípcia.

Nesse momento tão marcante em que casos de estupro vêm para a superfície e começam a ser punidos no futebol quem cala apoia a violência de gênero. É bastante simples a associação: calar é apoiar.

O silêncio é, para dizer só um pouco mais, um vexame. Mas é também coerente. Essa é a CBF. Pequena, miúda, frouxa. Me admira muito que anda haja empresas que queiram associar suas marcas a esse estado de coisas. Diz sobre elas também, obviamente.

Vejam, o diretor de comunicação da CBF está agora mesmo citado num processo de violência de gênero como revelou com exclusividade o repórter Lucio de Castro, da Agência Sportlight, para o "The Inquisitor" no texto "Assédio, espionagem, homens armados em eleição: a verdadeira face da CBF". O diretor em questão segue trabalhando com o apoio do presidente como se citado não fosse. Então, a CBF não fala porque não está mesmo nem aí para esse negócio de mulher reclamando de ter sido abusada, assediada etc e tal.

Daniel Alves e Robinho continuam no Hall of Fame da CBF que, por coerência, deveria inaugurar um Hall of Shame e colocar as imagens de todos os diretores já afastados por malfeitos, além da de seus atletas condenados por estupro. Vai faltar cimento pra construir parede.