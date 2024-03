Torcida do Flu abandonou o time na hora em que ele mais precisa?

O mando do Fla-Flu desse sábado às 21h é do Flamengo e ao Fluminense está reservado o setor sul, onde cabem entre 15 e 20 mil pessoas. Temos 45 mil ingressos vendidos até a manhã do jogo; 5 mil para o setor Sul. Há espaços na torcida mista, mas é de se imaginar que eles terão maioria rubro-negra. Então talvez tenhamos entre 55 e 60 mil pessoas no Maracanã sendo, numa estimativa otimista, 8 mil tricolores?

O Fluminense está perdendo esse jogo por 2x0. A virada é bastante difícil não apenas pelo placar, nem mesmo pelo fato de o adversário jogar pelo empate. O Fluminense já mostrou que é time de buscar resultados impossíveis. Essa virada é difícil porque o Flamengo vem jogando muito bem e tem uma defesa que quase não leva gols. Difícil, dificílimo. Mas o que amamos em um time? A camisa, a tradição, nossa relação e história com ele ou a vitória?

O Flu não está bem, sabemos. Mas 2023 foi sublime. Não deveríamos seguir celebrando? As três cores, as viradas já conquistadas, as vezes em que o time foi buscar resultados impossíveis? Marcelo não vale o ingresso? "Vi Marcelo jogar com a camisa do meu time", uma garota ou um garoto podem dizer.