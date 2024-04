A única liberdade está em enxergar o outro

Lendo sobre a briga entre o empresário sul-africano Elon Musk e o governo Brasileiro, lembrei do discurso que o escritor David Foster Wallace fez para uma turma de formandos do Kenyon College em 2005 e que, mais tarde, viraria um pequeno livro: "This is Water" (Isso é Água) - texto que seria também publicado pela revista Piauí em 2008 com o título de "A liberdade de ver o outro".

Como a treta entre o sul-africano, cuja família acumulou fortuna durante e por causa do regime segregacionista do Apartheid, e as instituições brasileiras é em torno do conceito de liberdade, as palavras de Wallace ganham novos contornos.

Diz o autor: