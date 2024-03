Não adianta aumentar a pena de Dani Alves se ele não compreender o que fez

Não há como a sociedade que produz Robinhos e Daniéis acreditar que ela não tem nada a ver com a monstruosidade de seus atos e que eles são muito diferentes do resto, são monstros, são aberrações. Esses homens são a regra, eles não são a exceção.

E eu sinto muito se você que é homem e lê essa linha se sente ofendido. Para você eu digo o seguinte: se você acredita estar desinfectado de machismo e misoginia, se tem certeza de nunca ter abusado de uma mulher, então não deveria se sentir ofendido. E, sendo um cara tão bacana, teria que tentar não fazer desse um assunto sobre você e suas qualidades que, na real, deveriam ser apenas a regra e não motivo de elogios e celebrações.

Eu, como pessoa branca, gosto de me implicar quando os movimentos negros falam "vocês brancos são assim e assado". Mesmo quando acho que não sou, tento me incluir porque fui criada, educada e construída para ser racista. Como posso dizer que não sou? Posso dizer que estou me esforçando para me deseducar do racismo que me foi introjetado. Posso dizer que estou buscando rever atitudes e linguagem. Posso me educar, ler, escutar. É o que posso fazer.

Vejam: todas as mulheres que conheço passaram por abusos. Todas. De todas as idades. Nenhum homem que eu conheço acredita ter abusado. A conta não fecha, percebem?

É preciso que essa sociedade trabalhe na educação contra o machismo e a misoginia. É preciso comunicar o que é abusar, assediar, estuprar, violentar. É preciso que os homens compreendam a gravidade do que fazem. O que vocês chamam de uma noite de farra a gente chama de morte.

Então, a menos que a justiça espanhola tenha um projeto de reforma para estupradores, debater dosimetria é como debater o sexo dos anjos. Vai afagar nossa sede punitiva enquanto uma de nós seguirá sendo estuprada - numa média absolutamente subestimada por causa do baixo índice de mulheres que conseguem denunciar - a cada oito minutos. Não vamos mudar a sociedade prendendo um estuprador por vez.