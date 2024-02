Fomos cúmplices

Ninguém liga.

O vinho gelado é servido à beira da piscina. As crianças correm pela grama. O jantar é preparado. A vida segue na casa dos Hoss enquanto a morte impera do lado de lá do muro.

Ninguém liga.

É desse modo que se convive com o absurdo, com o abjeto, com o inaceitável, com o inegociável.

O filme é dilacerante, sufocante, nauseante.

E precisa ser visto.