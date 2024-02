CBF faz o impossível: desce mais um andar no edifício da frouxidão

O Bahia, clube que revelou o jogador, se manifestou tirando a foto de Daniel de sua galeria. Os cidadãos de Juazeiro, cidade natal do ex lateral, cobriram sua estátua com saco de lixo. E a CBF? Calou.

Na sexta 23 de fevereiro o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou investimento no futebol feminino. Chamou reunião do conselho e revelou os números como se estivesse fazendo uma coisa gigantesca. Os números podem ser inéditos mas ainda são baixos para uma empresa bilionária como a CBF. O teatro foi armado, talvez, para fingir que eles se importam com o futebol feminino, com o feminino, com as mulheres.

De teatro estamos fartas.

Seria muito mais efetivo se o mandatário tivesse feito declaração indignada sobre o estupro cometido por um de seus campeões, tirado o nome dele de homenagens rendidas, tirado fotos, anunciado que ofereceria cursos contra o machismo e a misoginia, que todo treinador formado por ela teria que ser aprovado nesses cursos etc. Mas a CBF, por interesses próprios, não toca no tema.

Primeiro porque já teve um presidente afastado por ter sido acusado de assédio sexual. E, mais recentemente, porque seu diretor de comunicação foi acusado da mesma coisa por uma ex-diretora num processo revelado pelo repórter Lucio de Castro para o The Inquisitor.

Ednaldo nada disse, o diretor de comunicação não foi afastado e segue esse jogo aí, olha aqui mais dinheiro para vocês, peguem a grana e agradeçam porque é a primeira vez que recebem tanto, parem de importunar e de ser chatas.