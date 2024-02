Pedro, Weverton, Cassio: Qual o limite da crítica a ídolos?

Mas, mesmo distante de um antigo ídolo, é preciso reconhecer seu tamanho e sua importância. Cassio merece estátua em Itaquera em tamanho real: 5 metros. Merece feriado, merece espaço exclusivo no museu, merece documentário. E a torcida do Corinthians merece o reconhecimento por parte da comissão técnica de que Cassio não está bem. E faz tempo.

Ainda com Vitor Pereira constatei que Cassio estava levando muito golaço. Onde as pessoas viam falta de sorte e diziam "que azar, contra o Corinthians, todo mundo faz golaço" eu via falhas. Só tomar golaço é indicativo de falta de impulsão. E, desde então, só piorou. Acho que as críticas a Cassio fazem mais sentido do que as críticas a Weverton. Até porque o Palmeiras ganha, ganha e ganha. Já o Corinthians?

Contra o Palmeiras, Cassio fez uma partida bastante ruim. Falhou nos dois gols e depois saiu do gol destrambelhadamente e acabou expulso. Sua expulsão poderia ter resultado em uma goleada histórica do rival se Ogum não estivesse muito atento nesse dia e decidisse realizar um milagre em Barueri. Mas milagres não acontecem a todo instante e o Corinthians precisar ter no gol um goleiro em boa fase para não passar pelo que tem passado.

Chegamos a Pedro.

Aí, para mim, as vaias não fazem sentido algum. Pedro é atleta dedicado e goleador. Passou por assédio moral e físico quando levou um soco do assistente de Sampaoli e seguiu firme. O Flamengo tem um timaço, vem voando nessa fase preparatória, pode entrar em um ano glorioso. Por que desestruturar uma de suas peças chave sendo que Pedro nem em má fase está?

Aqui a explicação é, para mim, a elitização do futebol. Tá, ok, o Maracanã vaia até minuto de silêncio como o querido Nelson Rodrigues, autor da frase, já deve estar exausto de escutar. Mas perder a paciência com um ídolo que está jogando satisfatoriamente não faz sentido e nem é coisa inteligente a se fazer.