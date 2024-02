Passou da hora de chamarmos o massacre usando seu verdadeiro nome

O noticiário usa os termos Guerra Israel x Hamas para miseravelmente definir o que estamos vendo acontecer com a população palestina. Seria hora de chamarmos as coisas pelo nome que elas têm a fim de informar com honestidade o real caráter do que está ocorrendo.

Primeiro, não é guerra. Guerra envolve dois lados na luta. Não há dois lados. Há um dos exércitos mais equipados do mundo, que se utiliza das armas mais letais e modernas, contra mulheres e crianças majoritariamente (2/3 das vítimas em Gaza é composta por idosos, mulheres e crianças. Tratam-se de dados, não de achismos). Depois, não é contra o Hamas já que quem morre são crianças e suas mães. E, por fim, não é apenas Israel. E essa parte precisa ser falada.

O que estamos vendo acontecer na Palestina é um genocídio que tem a assinatura dos Estados Unidos. O mesmo país que naturalizou monstros como Hitler e Mussolini, o mesmo que chamou Nelson Mandela de terrorista por décadas enquanto, pelo mesmo período, recebia com honras Saddam Hussein em seu território, o mesmo que colocou seus joelhos sobre o pescoço de George Floyd até ele sufocar.