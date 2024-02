Paolla Oliveira, a onça e a desestabilização que elas causaram

Essa estratégia vincula a libido feminina a algo descontrolado e selvagem. Nessa linha, mulheres, animais e os chamados "povos incivilizados" estariam mais próximos de um erotismo refém das pulsões primitivas, desgovernado e perigoso.

Por outro lado, os jeitos de viver e as filosofias de vida de diversos povos indígenas nos falam sobre uma continuidade entre a humanidade e todas as existências, entre pessoas, bichos, plantas, lugares, entre o que entendemos como cultura e natureza. Nessa visão, não existiria uma separação definitiva entre o que é da ordem do natural e o que é da ordem do humano. Pessoas fazem parte da natureza e a natureza parte de nós, e consequentemente do que entendemos como cultura. Pessoas podem virar bicho, os bichos podem virar pessoas, e isso cria uma profusão de possibilidades de existir.

Na fantasia de onça, Paolla mexe com as convenções, convocando a força do elo entre natureza e cultura, entre ser mulher e ser bicho. Ela abala a negatividade da ideia da libido selvagem feminina. Mexe com esse imaginário, mas não propõe uma alternativa fechada.

Assim como o próprio Carnaval faz: transgride, suspende e inverte regras, fazendo com que a gente possa olhar para a vida social com novos olhos, sem necessariamente trazer respostas, mas colocando ao nosso alcance outras formas de enxergar.

Em seu mais recente livro ("Alfabeto das Colisões") o professor Vladimir Safatle fala a respeito das quebras, das rupturas, das colisões: "Talvez a única posição ética à altura de nosso tempo deveria partir da procura por assumir uma insegurança ontológica fundamental. Poderíamos dizer que a ética se tornou para nós um aprendizado sobre como cair e como se quebrar. Há certos momentos em que fica claro que o mais importante é saber como cair. Pois fomos feitos para nos quebrarmos. [...]. Prepare-se porque um dia você irá se quebrar, você irá se trair. Você irá se deparar com aquilo que não se submete ao seu controle, aquilo que te tira da jurisdição de si mesmo, aquilo que te desfaz de suas identidades, aquilo que desorienta a ação e o julgamento".

Paolla passou e desorientou. Desorientou o seu desejo, o meu desejo, o nosso desejo. E não falamos aqui apenas de desejo na dimensão do sexual. Desejo na dimensão do psíquico, do alargamento de fronteiras e de consciências.