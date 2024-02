A imagem mais violenta de uma rodada caótica

No começo do vídeo, ela bate no peito como que diz "essa sou eu e não tem nada de errado com isso". Mas os machões seguem na toada da agressão e aumentam o volume contra a menina que, então, humilhada, aquieta-se.

Ela jamais vai esquecer o que passou. Pode seguir amando o Corinthians? Pode. Mas é provável que ela desista de gostar do time e do jogo como um todo.

Num mesmo evento ela foi violentamente informada que torcia para o time errado, que era uma pessoa errada e que, quando agredida, deve silenciar.

A polícia tirou a menina e sua família de lá quando deveria ter tirado todos os agressores, um a um, e deixado a menina ali.

E essa foi a última lição da noite para ela: quando vítima de violência, quem pagará é você.

Tudo lamentável no vídeo abaixo.