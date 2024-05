Palmeiras: Al-Sadd chegou a fazer 'sinal de pagamento' da multa de Abel

O Al-Sadd, que recentemente acionou a Fifa contra Abel Ferreira, chegou a fazer uma espécie de "sinal de pagamento" no fim de dezembro de 2023, no valor da multa rescisória do técnico: cerca de 5 milhões de euros (R$ 28 milhões, na cotação atual).

A movimentação bancária em questão foi comunicada ao Palmeiras, que, poucos dias depois, recusou o recebimento da quantia. A informação foi revelada inicialmente pelo Craque Neto e confirmada pelo blog.

O clube do Qatar acusa Abel de não ter cumprido a assinatura de uma "carta de intenção" e, por isso, quer ser ressarcido pela quebra do acordo. O caso, no entanto, deve demorar alguns meses para ter uma resolução nos bastidores.