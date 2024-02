António Oliveira vai levar quatro profissionais técnicos para o Corinthians

António Oliveira trabalha para levar para o Corinthians mais quatro profissionais para formar a nova comissão técnica alvinegra: Bruno Lazaroni (auxiliar), Bernardo Franco (auxiliar), Diego Favarin (auxiliar) e Felipe Zilio (analista), todos do Cuiabá.

Lazaroni é o responsável pela observação coletiva e individual da equipe e Bernardo trabalha com a observação dos adversários e desenvolvimento de estratégias de jogo, enquanto Favarin, entre outros tópicos, desenvolve as estratégias em situações de bola parada. Zilio, por sua vez, é quem fica com a missão de analisar e apresentar as imagens da equipe e dos adversários.

Thiago Kosloski, que foi contratado recentemente como membro fixo da comissão técnica, a princípio deve seguir no clube. Ele, inclusive, vai comandar o time no clássico desta quarta-feira (7), contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.