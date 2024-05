Hulk recorda treinos no Corinthians e explica dispensa na base do São Paulo

Hoje ídolo no Atlético-MG, Hulk rodou pelo futebol brasileiro antes de surgir no Vitória e logo sair do Brasil. O camisa 7 passou pelas bases de Corinthians e São Paulo, mas acabou não ficando por muito tempo.

O que aconteceu

Hulk treinou por cerca de 15 dias na base do Corinthians. O atacante, no entanto, voltou à Paraíba, tirou o passaporte e acabou tendo sua primeira experiência no futebol português logo em seguida.