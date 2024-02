Corinthians tenta nova cartada por Claudinho e troca de Vera por Du Queiroz

Revelado pelo próprio Corinthians, o atacante de 27 anos está no futebol da Rússia desde 2021. No ano passado, o jogador foi alvo de forte interesse do Flamengo, tendo, inclusive, demonstrado desejo em voltar para o Brasil. Tem contrato válido até junho de 2027.

A tentativa por Du Queiroz, por sua vez, envolve uma eventual troca por Fausto Vera. O volante argentino é visto como "negociável" pela nova direção e, por isso, vai tentar ser incluído no negócio com o Zenit.

Na mira do Vasco, o jovem volante de 24 anos, que também foi formado no Timão, tem sido pouco aproveitado na equipe russa - chegou no começo da atual temporada 2023/24 e fez apenas 16 jogos (somente cinco como titular).

Du Queiroz, vale lembrar, foi negociado pelo Corinthians na polêmica transferência envolvendo a chegada do atacante Yuri Alberto. Está vinculado ao Zenit até junho de 2028.