O Inter acertou a contratação do zagueiro Robert Renan, do Zenit, por empréstimo até o final da temporada. A negociação estava avançada desde dezembro e foi fechada hoje (3). A informação foi publicada inicialmente pela rádio Gre-Nal.

Se Robert Renan for negociado pelo Zenit na janela do meio de ano, o Inter terá direito a uma taxa de vitrine. O Colorado será o responsável pelo pagamento dos salários nesse período.

Revelado no Corinthians, Robert Renan saiu do clube rumo ao Zenit no início de 2023. Ele foi envolvido na complexa negociação pela permanência Yuri Alberto que também incluiu outros jogadores no pacote.