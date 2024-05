Conheça Flora, joia do Brasil de 10 anos que quer ser fusão de CR7 e Modric

Com apenas 10 anos, Flora já desponta como uma joia no Corinthians. Vídeos dos lances do pequeno jogador viralizaram nas redes sociais e já renderam certa fama — ele já tem mais de 100 mil seguidores em sua conta no Instagram.

Habilidoso, Flora tem duas grandes inspirações no mundo do futebol: Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ele sonha em ter a força de vontade do astro português e a mentalidade do meio-campista croata.

Antes de chegar ao Corinthians, Flora defendeu o Palmeiras. Segundo o pai, a informação de que os times de base do Verdão não disputariam competições nos tempos de pandemia levaram o jogador ao Timão. Hoje, de acordo com a família, alguns outros clubes já demonstraram interesse em ter o atleta e eles avaliam quais as melhores possibilidades.