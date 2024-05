Vasco avança e fica perto de acerto com português Álvaro Pacheco até 2025

O Vasco está perto de fechar a contratação do novo técnico, o português Álvaro Pacheco, de saída do Vitória de Guimarães, de Portugal. Contrato, quando assinado, terá validade até o fim de 2025. Faltam questões burocráticas a serem resolvidas.

O técnico português tem contrato com o Vitória de Guimarães até junho de 2025, mas o acordo vai ser rescindido ao término da temporada - resta apenas um jogo para cumprir (domingo, dia 19, contra o Arouca, na última rodada da Liga Portuguesa).

Álvaro Pacheco, de 52 anos, é dos portugueses mais comentados nos últimos meses em Portugal. Fez um bom trabalho de longo prazo no Vizela, passou pelo Estoril e ganhou maior destaque no Vitória de Guimarães. No Brasil, esteve recentemente na mira do Cuiabá.