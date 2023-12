O meia-atacante Lucas Moura comunicou a diretoria do São Paulo que aceitou o acordo de renovação por três temporadas.

As bases do acordo já estão consolidadas e a assinatura do novo contrato deve ocorrer ainda nesta semana.

O presidente do clube, Julio Casares, já havia dado sinais otimistas sobre o futuro do atacante na entrevista que deu ao meu videocast aqui no UOL.