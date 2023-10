Substituto de Luís Castro, que rumou para o futebol da Arábia Saudita, Bruno Lage nunca convenceu desde que chegou ao Botafogo, mesmo com a manutenção da liderança do Brasileirão.

Em 16 jogos, ele venceu somente cinco e conta ainda com sete empates e quatro derrotas.

O próximo compromisso do Botafogo é no domingo (8), no clássico contra o Fluminense. O jogo, que acontece às 16h (de Brasília), é válido pelo Campeonato Brasileiro.