Sob aplausos dos torcedores, Palmeiras é eliminado com sabor amargo

Ficou claro que se o Palmeiras tivesse metade da vontade de competir apresentada neste segundo jogo da volta com o Flamengo, a história poderia ter sido diferente.

Entretanto, o que conta é que na somatória dos dois confrontos, o Flamengo, que venceu por 2 a 0 na semana passada no Maracanã, e perdeu, por 1 a 0, no Allianz Parque, consegue a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras intenso, que já havia dado sinais no segundo tempo contra o Internacional, no empate por 1 a 1, no último domingo, em Porto Alegre, reapareceu ainda com mais força no duelo com o Rubro-Negro.