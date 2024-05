Palmeiras abusa das lambanças e perde de pouco do Furacão na Arena Barueri

Dois jogos neste Campeonato Brasileiro e duas derrotas seguidas na Arena Barueri, palco que a torcida palmeirense não gosta e está virando um tormento. Depois de perder do Internacional, por 1 a 0, na segunda rodada, neste domingo, o desastre foi maior, com a queda, por 2 a 0, diante do Athletico-PR.

Com duas derrotas e um empate como mandante e sem marcar um gol diante de sua torcida, o Palmeiras estaciona nos oito pontos e fica a cinco do Furacão, que mostrou força e pulou para a liderança isolada do Brasileirão, com 13 pontos

Para desespero dos corneteiros, além de jogar mal e sofrer com os contragolpes do Furacão, principalmente no primeiro tempo, dois dos jogadores mais perseguidos do elenco foram decisivos para a equipe sofrer a segunda derrota neste Brasileirão.