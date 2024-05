777 se reuniu com dono da Crefisa antes de liminar do Vasco

Sou um amigo muito íntimo do Seu José Lamacchia, e a Leila para mim é uma referência em gestão esportiva e coragem. Só que as pessoas confundem. A minha relação com o Lamacchia não tem nada a ver com a Leila. A minha relação é direta com o Lamacchia, que sempre se mostrou muito disposto a ajudar o Vasco. Com relação à Crefisa, é uma empresa séria, 60 anos no mercado, não preciso nem falar. Mas a Leila tem que estar completamente destacada dessa relação, isso é uma maldade que fazem com ela, a minha relação é com o Seu José Lamacchia, não tem conflito nenhum. Não estou falando que vai acontecer. Mas estou falando que não tem conflito nenhum. A Leila está completamente fora da minha relação com o Seu José Lamacchia

Pedrinho

Josh se afasta do cargo

Josh Wander se afastou de cargo na 777 após denúncias de fraude: norte-americano que havia se reunido com Lamacchia Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O que torna a situação mais confusa é que Josh Wander, que se reuniu com Lamacchia, se afastou ao cargo de gerente da 777 nos últimos dias. Não só ele como Steve Pasko. Os dois são sócios-fundadores da empresa e tomaram a decisão após a série de processos de fraude que a holding enfrenta pelo mundo.

A situação ainda causa reflexos na SAF do Vasco. Isso porque tanto Wander como Pasko integram o conselho de Administração da SAF com mais três indicados pela 777, além do presidente associativo, Pedrinho, e seu vice, Paulo César Salomão.

A renúncia deles ao cargo, inclusive, virou instrumento jurídico na ação do Vasco contra a empresa. O associativo entende que a saída deles fere o contrato da SAF.