Plano global da FIFA sobre racismo é medida eficaz contra o preconceito

"Atos racistas são inaceitáveis, e esse movimento tende a criar uma padronização no comportamento dos árbitros com relação a essas condutas, além de facilitar que estruturas disciplinares analisem a questão a partir de uma base sólida e unificada. No Brasil, mesmo que exista a previsão no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), as decisões ainda não foram padronizadas, o que pode ocorrer a partir de uma diretiva clara e rígida da FIFA. E, considerando a realidade da composição dos tribunais desportivos no país, é possível que esse movimento tenha impactos positivos mesmo em tribunais de outras modalidades", avalia.

"No entanto, como sempre, é preciso estar atento a eventuais distorções e usos indevidos da regra, prevendo também punições nesses casos. Sempre que há possibilidade de interrupção parcial da partida, sem que essa punição esteja vinculada a alguma sanção, a torcida, com ou sem apoio da equipe, pode utilizar a medida como um artifício para suspender o jogo temporariamente quando a situação for propícia. Por isso, é importante que exista uma análise caso a caso quando houver a interrupção parcial da partida, com possibilidade de punição caso se identifique benefício à equipe da torcida infratora", acrescenta o especialista.

Gesto para denunciar o racismo

Um dos pontos do plano anunciado pela FIFA é a criação de um gesto específico (os dois braços cruzados na altura dos punhos, com as mãos estendidas e os dedos esticados) para os jogadores comunicarem agressões racistas. O mesmo gesto deve ser feito pelos árbitros, seguindo a lógica de como fazem o quadrado no ar com os dedos para indicar o uso do VAR.

O objetivo do gesto é informar ao público que vai ter início o protocolo de três passos, também obrigatório a partir de agora para as 211 associações nacionais de futebol.

Protocolo de três passos