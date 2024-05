Pedido do Governo para parar Brasileirão não decide, mas pressiona CBF

Na última segunda-feira, a CBF confirmou o adiamento de todos os jogos envolvendo clubes gaúchos até o próximo dia 27. Porém, manteve o andamento das competições nacionais com o restante das equipes.

Especialistas ressaltam autonomia das entidades esportivas

A advogada Fernanda Soares lembra que o artigo 217 da Constituição Federal e a Lei Geral do Esporte garantem autonomia das entidades esportivas sobre o andamento e funcionamento das competições organizadas.

"Em tese, a posição do governo não deveria ter poder de decisão. A determinação sobre a continuidade do campeonato é da entidade que o organiza. O artigo 217 da Constituição Federal determina que as entidades esportivas têm autonomia quanto à sua organização e funcionamento e a Lei Geral do Esporte também traz disposições importantes sobre a autonomia das entidades. Mas é inegável que uma manifestação como essa influencia e pode pressionar a CBF. A decisão de parar o campeonato deve ser tomada de forma serena, ponderando todas as consequências que gera; ainda que eu entenda que a paralisação seja o caminho correto no momento, eu não posso deixar de ponderar que há consequências importantes para o sistema esportivo, do qual um número expressivo de pessoas depende para sobreviver também", afirma a especialista em direito desportivo.

"O Governo não tem poder de decisão sobre eventual paralisação do Campeonato Brasileiro, pois a Constituição Federal assegura a autonomia das entidades desportivas. A questão deve ser decidida pela CBF juntamente com os clubes. Entretanto, é inegável que a posição do governo gera um tipo de pressão indireta e movimenta a opinião pública, o que pode antecipar um posicionamento mais definitivo da CBF para antes do fim do período de adiamentos", explica o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

Estruturas afetadas