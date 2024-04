Mudança de regra no Brasileirão traz proteção para jogadores

A norma era bastante aguardada, uma vez que choques de cabeça estão cada vez mais comuns no futebol e esses impactos podem resultar em problemas futuros. Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo entendem que a adoção da regra é um avanço importante e visa manter a integridade física dos atletas.

"A substituição adicional por concussão foi adotada após a atualização de acordo com as últimas regras emitidas pelo IFAB (International Football Association Board). É importantíssimo mencionar que a decisão busca manter a integridade física do atleta que, uma vez diagnosticado com concussão ou suspeita pelo médico da equipe, não poderá retornar ao jogo. Além disso, cumpre destacar que a decisão passa exclusivamente pelo médico e os árbitros e/ou comissão técnica não terão envolvimento sobre a decisão de substituição do atleta. Portanto, caberá estritamente ao profissional capacitado a identificação da concussão", afirma o advogado João Paulo Di Carlo, especialista em direito desportivo.

"A substituição extra em caso de concussão é um avanço evidente. É verdade que ainda estamos longe do ideal, mas temos que reconhecer avanços. Ligas americanas são exemplo nessa questão, limitando inclusive o retorno às atividades em caso de concussão, como forma de preservar o atleta. Mais do que um direito à substituição em caso de concussão, seria importante que tivéssemos isso como obrigatório, especialmente sabendo que é um esporte que permite as cabeçadas, além da possibilidade de um choque de cabeça, uma queda ou qualquer outro impacto", avalia o advogado desportivo Vinicius Loureiro.

"Muitas vezes, em razão da pressa para devolver o atleta para o campo, médicos deixam de se atentar a sinais menos evidentes de concussão. Seria razoável pensar em um tempo mínimo para retorno ao gramado em caso de choques de cabeça, de modo a obrigar uma análise mais cuidadosa de cada situação. No entanto, destaco novamente, a possibilidade de substituição nesse caso é um claro avanço. Decisão acertada da CBF", acrescenta.

Entenda o protocolo

A substituição por concussão é uma das propostas da IFAB, órgão responsável pelas regras do futebol. Ela já foi adotada durante a Copa do Mundo feminina de 2023, e está em vigor nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.